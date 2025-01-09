شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اللبناني يستأنف جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

انتخاب الرئيس الجديد للبنان

الدمام - شريف احمد - يستأنف البرلمان اللبناني جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد قرار رفعها لساعتين للتشاور بعد فشل انتخاب جوزيف عون رئيسًا.وكانت بدأت عملية الاقتراع في البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للبلاد اليوم، وبدأ فرز أصوات النواب اليوم الخميس، لإنهاء شغور سدّة الرئاسة الذي استمر لأكثر من سنتين في لبنانوفي بداية الجلسة، بدأت تلاوة مواد دستورية وأخرى من النظام الداخلي للمجلس حول الانتخاب بعد بدء الجلسة، بحسب فرانس برس.



ويحضر جلسة البرلمان اللبناني دبلوماسيون بينهم السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان.

وفشل مجلس النواب اللبناني في جلسته الأولى اليوم الخميس في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للبلاد لعدم حصوله على أصوات ثلثي النواب.

التصويت على انتخاب رئيس للبنان

وحصل قائد الجيش العماد جوزيف عون على 71 صوتا من أصوات النواب، في الدورة الأولى من الجلسة، وصوت 37 نائبًا بورقة بيضاء، وحصل شبلي الملاط على صوتين من أصوات النواب.

فيما صوت 14 نائبا لـ "سيادة ودستور"، وألغيت أربعة أصوات، كما أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفع الجلسة لمدة ساعتين، على أن تعقد الدورة الثانية للجلسة عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

وانعقدت الجلسة لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائبًا من أصل مجموع النواب في المجلس وعددهم128 نائبًا.



عملية اقتراع جديدة

وبلغ عدد المقترعين من النواب 128 نائبًا، بحسب ما أعلن رئيس المجلس نبيه بري.

وينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86 ) من أصوات مجلس النواب في الدورة الأولى.

وإذا لم يحصل المرشح على أصوات تلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات 65.

وكانت انتهت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، في 31 أكتوبر 2022، ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي.

ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 12 جلسة خصصت لهذا الشأن، كان أولها في 29 سبتمبر 2022.