شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. رفع جلسة البرلمان لساعتين بعد فشل انتخاب جوزيف عون رئيسًا والان نبدء بالتفاصيل

انتخاب الرئيس الجديد للبنان

الدمام - شريف احمد - رفعت جلسة البرلمان اللبناني لساعتين للتشاور بعد فشل انتخاب جوزيف عون رئيسًا، وذلك بعد بدء عملية الاقتراع في البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للبلاد اليوم.وكان فرز أصوات النواب بدأ قبل قليل في جلسة انتخاب الرئيس اللبناني اليوم الخميس، إذ بدأ البرلمان اللبناني جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لإنهاء شغور سدّة الرئاسة الذي استمر لأكثر من سنتين.ووفق مراسلي فرانس برس، بدأت تلاوة مواد دستورية وأخرى من النظام الداخلي للمجلس حول الانتخاب بعد بدء الجلسة.



ويحضر الجلسة دبلوماسيون بينهم الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، والسفيرة الأمريكية ليزا جونسون.



رئيس لبنان الجديد

وتشير تقارير وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أنه يبدو واضحًا خلال الساعات الماضية أنّ قائد الجيش العماد جوزاف عون، سيكون على الأرجح الرئيس المنتخب، وهو يحظى بدعم من عدد من الدول الإقليمية والدولية.وحسمت كتل برلمانية عدة موقفها لناحية دعم عون، من دون أن يضمن بعد حصوله على الأصوات اللازمة للفوز.وتكثّفت الاجتماعات والمشاورات بين القوى السياسية في الساعات الأخيرة بهدف التوصل إلى "توافق" حول قائد الجيش، في بلد متعدّد الطوائف لا يضمّ برلمانه أكثرية واضحة.كما برز اسم جوزاف عون في الأيام الأخيرة على أنه المرشح الأكثر حظا.