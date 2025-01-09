شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان لبنان يفشل فى انتخاب جوزيف عون رئيسا فى الجلسة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل البرلمان اللبناني في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، في الدورة الأولى لجلسة البرلمان، بعدما لم يتمكن من الحصول على 86 صوتًا، كان يتعين عليه الحصول على 65 صوتًا في حال جرت دورة ثانية.

وحصل جوزيف عون على 71 صوتا في الدورة الأولى من جلسة مجلس النواب لـ انتخاب رئيس الجمهورية، وقرر رئيس البرلمان، نبيه بري، برفع الجلسة لمدة ساعتين.

وبدأ البرلمان اللبناني، صباح الخميس، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد، بعد أكثر من عامين من شغور المنصب، وذلك في خطوة يرجح أن تنتهي بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، المرشح الأوفر حظا.

وبدأت الجلسة في الوقت المحدد بعد اكتمال النصاب، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، في حضور الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن محمّد بن فهد آل فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الملف الرئاسي وعدد من الدبلوماسيين.