شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء حذر فى مدينة الأبيض بعد هجوم نفذته الدعم السريع بالطائرات المسيرة والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الهدوء الحذر في مدينة الأبيض، مع انتشار عسكري مكثف في أطراف المدينة من قبل القوات المسلحة السودانية، عقب ليلة سادتها حالة من الهلع نتيجة هجوم بالطائرات المسيرة نفذته ميليشيا الدعم السريع على المدينة.

وكشف شهود عيان، أن المدينة تعرضت لهجوم بالطائرات المسيرة مساء أمس الثلاثاء، مشيرين إلى أن المواطنين شعروا بالرعب بسبب سماع أصوات الطائرات المسيرة لأول مرة، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الثقيلة والمضادات الأرضية.

وأوضحوا أن الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، استمرت حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء، مما خلق حالة من القلق والترقب بين السكان.

واستهدفت الطائرات المسيرة مقر قيادة الفرقة الخامسة مشاة في المدينة، حيث تصدت لها المضادات الأرضية وأسقطت عددًا منها، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها قوات الدعم السريع الطائرات المسيرة في هجوم على المدينة، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.

وأشار مواطنون إلى أن انقطاع الاتصالات في المدينة استمر لأكثر من شهر، حيث تتوفر فقط مكالمات داخلية بجودة ضعيفة.

وتعيش المدينة ظروفًا صعبة في ظل الحصار المشدد الذى تفرضه قوات الدعم السريع، في وقت يطالب فيه المواطنون بتدخل عاجل لرفع المعاناة وتوفير الاحتياجات الأساسية.