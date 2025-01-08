شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 32 فلسطينيا وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى لأنحاء متفرقة من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 32 مواطنا فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون ،اليوم الأربعاء ، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي أنحاءً متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستُشهاد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، اليوم الأربعاء، في عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع، الذي يدخل يومه الـ460، وسط قصف مكثف جوا وبرا وبحرا، مستهدفا مراكز الايواء والمنازل المأهولة، حيث استشهد طفل متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء استهداف خيمته أمس بمنطقة المواصي غرب خان يونس، كما انتشلت طواقم الإنقاذ شهيدا، وعددا من المصابين، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بالإضافة لاستشهاد طفل رضيع جراء قصف طائرات الاحتلال منزل ذويه في مدينة غزة، كما استشهد 15 مواطنا في غارتين منفصلتين على شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأوضح البيان أن ستة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة غزة ووسط القطاع، حيث استشهد خمسة شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استشهد مواطن، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال شقة سكنية في مدينة دير البلح ،فيما أصيب 10 آخرون، بينهم 6 أطفال، جراء قصف الاحتلال منزلًا في مخيم البريج.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,885 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,196 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.