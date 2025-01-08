شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر والكاميرون تبحثان تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدولة الجزائري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، خلال لقائه بياوندي مع وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الكاميرون فرديناند نجوه نجوه، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن عطاف، الذي يقوم بزيارة رسمية بها بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، التقى أيضا وزير العلاقات الخارجية في الكاميرون لوجون مبيلا مبيلا، وبحث معه السبل العملية الكفيلة بتجسيد أنشطة التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الوزير الكاميروني إلى الجزائر شهر ديسمبر الماضي.

وأكد الطرفان ضرورة مواصلة التشاور بخصوص أهم القضايا الراهنة على الصعيد الإفريقي وكذا التنسيق بشأن المسائل المطروحة على مستوى منظمة الأمم المتحدة، لاسيما في ظل ترؤس الجزائر لمجلس الأمن وتولي الكاميرون رئاسة الجمعية العامة للمنظمة الأممية.