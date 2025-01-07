شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير فلسطينى: 291 شهيدا بين صفوف الأسرى والمعتقلين بسجون الاحتلال منذ 1967 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حيى الشعب الفلسطيني، اليوم /الثلاثاء/، ذكرى يوم الشهيد الذى يصادف 7 يناير والذى يأتى تخليدًا للشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل فلسطين وحريتها واستقلالها، حيث بلغ إجمالى عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين "المعلومة هوياتهم" فى سجون الاحتلال الإسرائيلى منذ عام 1967 وحتى الآن 291 شهيدًا.



وقد أُعلن يوم الشهيد الفلسطينى بعد أربعة أعوام على ارتقاء "أحمد موسى سلامة" أول شهيد لحركة فتح والثورة الفلسطينية والذى استُشهد فى أول يناير عام 1965، بعد أن نفّذ عملية "نفق عيلبون"، فصار يومًا وطنيًا تخليدًا لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فلسطين.



وبهذه المناسبة، أصدرت هيئة شؤون الأسرى ونادى الأسير الفلسطيني، اليوم، تقريرًا بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني، استعرضا خلاله أعداد الشهداء الأسرى والمعتقلين خلال الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن إضافة لشهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967.



وأوضح التقرير - الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - سقوط 54 شهيدًا بين صفوف الأسرى والمعتقلين "المعلومة هوياتهم" منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، من بينهم 35 من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء عشرات الشهداء بين صفوف معتقلى القطاع.



وأضاف أن إجمالى عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين "المعلومة هوياتهم" بلغ 291 شهيدًا حتى الآن باستثناء أولئك الذين ارتقوا نتيجة عمليات الإعدام الميداني، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تحتجز جثامين 63 شهيدًا بين صفوف الأسرى والمعتقلين من بينهم 52 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلى غزة رهن الإخفاء القسري.



وأكد التقرير أن إحياء هذا اليوم يأتى إرساءً للروابط بين الأجيال الفلسطينية المتعاقبة، كى يستذكر فيها الشعب الشهداء الذين ارتقوا بمراحل الثورة الفلسطينية كافة، ومسيرة النضال الوطنى الطويل من الفصائل كافة وفى جميع المواقع داخل الوطن وخارجه، وفى السجون وشهداء الأرقام الذين ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم.



وتابع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى احتجزت خلال العام الماضى جثامين 198 شهيدًا، وهو ما يشكل ثلث عدد الشهداء المحتجزين فى مقابر الأرقام والثلاجات، وذلك وفقًا للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والذين يبلغ عددهم 641 شهيدًا.



ونوه التقرير بأن أحدث الشهداء المحتجزة جثامينهم، هو شهيد قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم فى بلدة طمون جنوب طوباس وهو مجهول الهوية.

وبحسب تقرير هيئة شؤون الأسرى ونادى الأسير الفلسطيني، فإن هذه الأرقام لا تشمل جثامين الشهداء الذين اختطفتهم قوات الاحتلال من قطاع غزة.