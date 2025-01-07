شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوهات جديدة من سيول مكة المكرمة.. المياه تغرق الشوارع وتجرف السيارات والان مع تفاصيل الخبر

نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات عن أثار الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، حيث أظهرت المياه تغمر الشوارع وتجرف العديد من السيارات في طريقها.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية السعودية، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وقال الهيئة، إنه "لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان.

بدورها قالت وكالة الأنباء السعودية "واس": هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، جعلها اللَّه أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد"، ونشرت صورا للأمطار التى تساقطت على الكعبة المشرفة.