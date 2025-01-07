شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة أممية لإطلاق قوات الاحتلال النار على قافلة برنامج الأغذية العالمى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أدان برنامج الأغذية العالمي بشدة "الحادثة المروعة" تعرض قافلة تابعه للبرنامج الأممي في غزة عليها علامات واضحة تفيد بأنها تابعة للأمم المتحدة لإطلاق النار من القوات الإسرائيلية قرب نقطة تفتيش وادي غزة.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن الحادثة عرضت حياة موظفيه للخطر البالغ وأدت إلى تعطل السيارات التي أصيبت بست عشرة رصاصة على الأقل وذكر البرنامج أن القافلة التي كانت مكونة من 3 سيارات تقل 8 موظفين تعرضت لإطلاق النيران العدائية على الرغم من حصولها على كل الموافقات الضرورية من السلطات الإسرائيلية.

وأفاد البرنامج بعدم إصابة موظفيه في هذه الحادثة "المرعبة". وقال إن هذا العمل المرفوض هو أحدث مثال على تعقيد وخطورة البيئة التي يعمل فيها البرنامج والوكالات الإنسانية الأخرى. وشدد على ضرورة تحسين الأوضاع الأمنية في غزة بشكل عاجل من أجل مواصلة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وحث برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كل الأطراف على احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والسماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية.



