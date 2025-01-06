شكرا لقرائتكم خبر عن مستعمرون يحرثون أراضي زراعية في الأغوار الشمالية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرع مستعمرون، اليوم الاثنين، بحراثة عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية التي يملكها المواطنون في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس المجلس القروي في المالح مهدي دراغمة، بأن المستعمرين أحضروا جرارا زراعياً، وشرعوا بحراثة أراضٍ زراعية في الحديدية، وسط تخوفات من الاستيلاء عليها.

وبالتزامن مع بداية "الموسم البعلي" في الأغوار، حرث المستعمرون عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية، ومنعوا أصحابها من فلاحتها.