شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية وقصف أهداف إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جماعة الحوثي، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان"، وتنفيذ ثلاث عمليات لسلاح الجو المسير استهدفت عمق الكيان الإسرائيلي، وفق بيان صدر اليوم الإثنين.

وشن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، السبت الماضي.



وذكرت مصادر محلية أن القصف طال مواقع عسكرية، وثكنات تسيطر عليها جماعة الحوثي عند سفح جبل نقم شرقي المدينة ومواقع أخرى.