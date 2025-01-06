شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة السورية تلغي حجب مواقع إلكترونية وترفع قيود سرعة الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الاتصالات في الإدارة السورية الجديدة حسين المصري رفع القيود المفروضة من النظام السابق على استخدام الانترنت في سوريا، بما في ذلك رفع الحجب عن مواقع إلكترونية وإلغاء تقييد سرعة الشبكة في محافظتي درعا والقنيطرة.

وقال المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا): "ألغينا السرعة المحددة في محافظتي درعا والقنيطرة، لتحسين جودة الإنترنت وتسهيل وصول المعلومات والخدمات الإلكترونية".

وتابع: "رفعنا الحجب المفروض عن المواقع الداعمة للثورة السورية، لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".

وأفاد بتوصيل اتصالات الشمال السوري ببقية المحافظات "لتسهيل التواصل وتقديم خدمات الاتصالات لجميع المواطنين في سوريا"، بحسب قوله.