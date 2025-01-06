شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد برصاص مسيرة إسرائيلية في غزة واعتقال 4 شبان في الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد فلسطيني، اليوم /الاثنين/ برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" في منطقة المقوسي شمال غربي مدينة غزة.



وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الشهداء في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 15 شهيدا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45.854 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، وحصيلة الإصابات إلى 109,139 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وفي الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان من البلدة القديمة.



ونقلت (وفا) عن الناشط عارف جابر قوله إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة، واحتجزت أربعة شبان بالقرب من مقبرة الرأس، شمال الحرم الإبراهيمي، واقتادتهم إلى معسكر وادي الحصن، للتحقيق معهم.