شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية قطر وبريطانيا يبحثان المستجدات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي، مع ديفيد لامي، وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر المستجدات في سوريا.

كما ناقش الجانبان، بحسب وكالة الأنباء القطرية، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.