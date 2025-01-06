شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان ومصابون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى شقة سكنية وسط مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شخصان وأصيب أخرون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى شقة سكنية فى البلدة القديمة وسط مدينة غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر حتى اليوم عن استشهاد 45,805 مواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,064 آخرين، ولا تزال هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بسبب وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب شدة القصف واستمرار العدوان.