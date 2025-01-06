شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى سينسحب خلال أيام من قرية الناقورة جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة "أى 24" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلى سينسحب خلال الأيام المقبلة بشكل كامل من قرية الناقورة فى جنوب لبنان.



وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلى سيسلم المسئولية للجيش اللبنانى بإشراف أمريكى ، منوهة بأن الأمريكيين سيتولون السيطرة على معبر رأس الناقورة الذى يعتبر نقطة استراتيجية، مع الالتزام بالانتشار الكامل للجيش اللبنانى والسيطرة عليه.

وأكدت أن إسرائيل لن تنسحب بشكل كامل من لبنان ما لم ينسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.