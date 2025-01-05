شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة جيش الاحتلال عن والد جندى محتجز بغزة: صفقة التبادل بيد نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن والد جندي محتجز في غزة، أنه قال: طلبنا لقاء نتنياهو ويبدو أنه ليس لديه وقت لذوي من قاتلوا لأجل إسرائيل.

وأكد والد الجندي محتجز في غزة، أنه ستكون هناك صفقة تبادل إذا أراد نتنياهو ذلك، فالأمر كله يتوقف عليه، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

أفاد الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن هناك تقدما كبيرا في مباحثات صفقة تبادل المحتجزين، لكن ما زالت هناك بعض الثغرات.