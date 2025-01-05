شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهداء في قصف إسرائيلي على جنوب غزة وإصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين، اليوم /الأحد/، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة نابلس.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت مركز شرطة مدينة أصداء الترفيهية شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.



وأضافت أن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين ببلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، بالإضافة إلى قصف طائرات الاحتلال الحربي قرية المصدر وسط قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح.



وحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل عند مفترق أبو عيطة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,805 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,064 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي نابلس، أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة "خلة العامود" شرق المدينة، حيث أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، طفلا خلال اقتحام بلدة نعلين غرب رام الله.



وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اعتقل أيمن مجدي عميرة (17 عاما)، بعد الاعتداء عليه بالضرب، خلال تواجده وسط البلدة.