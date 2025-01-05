شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل خدمات الإنترنت فى الكويت بسبب انقطاع أحد الكابلات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

تعطلت خدمة الإنترنت عن بعد مناطق فى الكويت نتيجة انقطاع الاتصالات نتيجة انقطاع فى أحد الكابلات الدولية السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية.

وقالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت ببيان اليوم الأحد، أن خدمات الإنترنت في البلاد تأثرت يوم أمس لدى إحدى شركات الاتصالات نتيجة انقطاع في أحد الكابلات الدولية السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية.

وأضافت: "تتابع الهيئة مع الشركة المتأثرة عمليات إصلاح الكابل المقطوع لضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت.

كما تعمل الهيئة على التحقيق مع الشركة للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلاً، بما في ذلك الاعتماد على كابلات بديلة للاستفادة من الشبكة المتاحة، بهدف منع تكرار مثل هذه الحالات.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في مراقبة أداء شركات الاتصالات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة لجميع المستخدمين.