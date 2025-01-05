شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة بغزة: عدد كبير من المصابين تحت الأنقاض بسبب منع الاحتلال وصول الإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خليل دقران المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي مازال مستمرا في الهجمة "المسعورة" على المواطنين في قطاع غزة ويستهدفهم في كل مكان ويرتكب العديد من المجازر.

وأضاف دقران، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ آخر هذه المجازر ما حدث في المحافظة الوسطى والشمال والمحافظات الجنوبية، وبلغ تعداد الشهداء أكثر من 65 شهيدا في جميع مستشفيات قطاع غزة، وهناك عددا كبيرا مازال موجودا تحت الركام، لأن جيش الاحتلال يمنع وصول سيارات الإسعاف إلى أماكن الاستهداف.

وتابع: "وكذلك، في شمال قطاع غزة، هناك عدد كبير من المصابين الموجودين تحت الركام فارقوا الحياة بسبب عدم وصول سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني لانتشال المصابين من أماكن الاستهداف"، لافتًا، إلى أن جيش الاحتلال يقصف المواطنين وبعض السكان الذين يؤمنون المساعدات يوميا.