شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي: نحن على أتم الجهوزية لرد أي اعتداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بلاده على أتم الجهوزية والاستعداد لرد أي اعتداء مهما كان مصدره.

وفي سياق آخر، القى جهاز الأمن الوطني العراقي، القبض على أربعة إرهابيين في إقليم كردستان.

وذكر الجهاز - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن التنسيق الأمني المشترك بين خلية مكافحة الإرهاب والمديرية العامة لعمليات جهاز أسايش إقليم كردستان؛ أسفر عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن التحقيقات كشفت أن العناصر الإرهابية كانوا يتنقلون بوثائق ثبوتية مزورة لتسهيل تحركاتهم وتجنب الرقابة الأمنية، وأن اثنين منهم عملا في ما يُعرف بـ"هيئة التطوير والتصنيع العسكري" التابعة لعصابات تنظيم داعش الإرهابية فيما كان يسمى بولاية/ الأنبار/.

وأشار إلى أن المتهمين الآخرين تبين انتماؤهما لما كان يسمى بولايتي /نينوى ودجلة/؛ حيث شاركا في هجمات إرهابية مباشرة ضد القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء، موضحة أنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.