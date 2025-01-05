شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية سوريا: نكرر دعوتنا لواشنطن لرفع العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية بسوريا أسعد الشيباني، إنه يكرر دعوته للولايات المتحدة لرفع العقوبات عن بلاده.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، أشهد الصليبي عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، بداية من الثلاثاء.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا): "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كل أنحاء العالم".