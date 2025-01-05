شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة سيولة نقدية تتسبب فى زحام شديد أمام البنوك فى السودان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وسائل إعلام سودانية، عن أن غالبية ولايات السودان، تشهد أزمة سيولة حادة وازدحاما كبيرا، أمام البنوك للحصول على النقد، لتغطية نفقات الحياة المعيشية اليومية، في وقت وجه البنك المركزي البنوك منح العملاء 200 ألف جنيه يومية ممن يمتلكون ودائع في حساباتهم، إلا أن العديد من البنوك عجزت عن صرف مبالغ كافية للمواطنين.

واشتكى عدد من المواطنين في السودان، من عدم تمكنهم من شراء احتياجات، بسبب نقص النقد، مما دفعهم لاستخدام تطبيق بنكك للشراء، مؤكدين ان هناك بعض المخابز ترفض التعامل عبر التطبيقات المصرفية، لان بعض البائعين لا يملكون أجهزة اتصال يتوفر فيها التطبيق، وفقا لصحيفة المشهد السودانى.

وكشف مواطنون، عن أن السوق يشهد ركودا بسبب عدم توفر الكاش، وعزا مصدر مصرفي، أزمة الكاش إلى أن أمر طباعة فئة 500 جنيه لم يطرح حتى الآن، لافتا الى ان غالبية البنوك تواجه أزمة سيولة لأنه لا تتوفر لديها كميات كبيرة من العملة الجديدة، لذلك لم يستطيعوا منح العملاء مبلغ الـ200 ألف جنيه يوميا.

وأكد المصدر أن هناك بنوكا تمنح 100 ألف أو 50 ألفا، والبعض الآخر لم يتمكن من الإيفاء بمتطلبات عملائه بسبب نقص السيولة.

واتفق خبراء اقتصاديون أن أزمة السيولة لها أثر سلبي على أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات وتتضاعف من معاناة المواطنين الذين لا يملكون القدرة المالية على تغطية نفقات الحياة المعيشية.

وحذرت منظمات دولية من أن ازمة السيولة فاقمت مشاكلهم بسبب ارتفاع الترحيل لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من ويلات الحرب. السودان , ازمة