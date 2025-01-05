شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة في منظمة إنسانية: الموت وشيك لـ 96% من أطفال غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت تانيا حاج حسن، طبيبة في مؤسسة المعونة الطبية للفلسطينيين، إن شهادات الأطباء والعاملين في المجال الصحي بالأراضي المحتلة الفلسطينية المتكررة والمباشرة والمدانة لم تحرك العالم حتى الآن نحو اتخاذ إجراء ذي معني ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لافته إلى أن هناك توقعات بأن نحو 96% من أطفال غزة موتهم وشيك، في حين يتمنى كثيرون منهم موتهم.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسه لمجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة يرسلون رسائل استغاثة إلى هذا المجلس منذ أكثر من عام" مضيفة"يقولون لنا إنهم مستهدفون لأنهم عاملون في مجال الرعاية الصحية - وأن ارتداء البدلات والمعاطف البيضاء يشبه وضع هدف على ظهورهم".

وأكدت الطبيبة تانيا حاج: "لم أكن أتصور أبدًا أن القانون الدولي أو مؤسسات حقوق الإنسان ستسمح بحبس مليوني شخص في قفص وإبادتهم بشكل منهجي"وقالت إنه في الأسبوع الماضي فقط، توفي سبعة أطفال رضع بسبب انخفاض حرارة الجسم، "ما يعني أنهم تجمدوا حرفيا حتى الموت"، مضيفة: "أرتجف حتى مجرد تقدير عدد الأطفال الذين فقدوا والديهم وأصبحوا أيتاما مدى الحياة".