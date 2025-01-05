شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الدعم السريع تقصف مستشفى الفاشر للمرة الـ"14" على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

أدانت وزارة الصحة السودانية، قيام ميليشيا الدعم السريع، بقصف المستشفى السعودى فى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، للمرة الرابعة عشر على التوالى.

وتسبب القصف مساء أمس السبت، فى مقتل مواطن وإصابة 2 من العاملين فى المستشفى، وقالت الوزارة فى بيان :"استهداف مستشفى الفاشر للنساء والتوليد، من قبل الدعم السريع يهدف لإيقاف الخدمات الصحية، مما يُعد خرقًا للأعراف والقوانين الدولية".

وأكدت الوزارة على السعي لاستمرار تقديم خدماتها الصحية والطبية لكل المرضى بالولاية رغم ما وصفته بتعنت الدعم السريع، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.

وتشهد مدينة الفاشر إلى جانب الحصار المشدد المفروض عليها من قوات الدعم السريع هجوما متصلا بالقذائف المدفعية من القوات ذاتها، وأدت المواجهات المتكررة وعنف القصف المدفعي، إلى مقتل وجرح المئات من المواطنين، كما دفع الآلاف إلى الفرار من المدينة والنزوح إلى مناطق الولاية المختلفة التي تشهد بدورها تصعيدا عسكريا بدأ منذ نحو شهرين.

