شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء فى الفاشر يجرون عملية جراحية على ضوء الهواتف.. وحاكم دارفور يعلق والان مع تفاصيل الخبر

أثارت صورة لعدد من الأطباء فى المستشفى السعودى بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، وهم يقومون بإجراء عملية لأحد المرضى على ضوء الهواتف، حالة من الجدل حول وضع الخدمة الصحية فى السودان، والتى تعصف به حرب شديدة منذ إبريل 2023.

وكشفت الصورة التى نشرتها تنسيقية لجان مقاومة الفاشر بولاية شمال دارفور، عن مدى تفانى الأطباء ومحاولاتهم الحثيثة للقيام بعملهم رغم الأوضاع السيئة، إذ استخدموا "مصابيح الهواتف" لمعالجة المرضى بعد انقطاع التيار الكهربائى.



اجراء العمليه ع ضوء المصابيح



ومن جهته علق منى أركو مناوى، حاكم إقليم دارفور، على الصورة فى تغريدة له على منصة إكس، وقال "تتجسد الحالة الانسانية فى الفاشر فى هذه الصورة، الأطباء الشجعان فى لحظة عمليات كبيرة لعلاج الجرحى من المواطنين".



اجراء العملية علي ضوء المصابيح في السودان



وتابع مناوى: "فى جنح الليل، داخل الملاجئ وتفادياً لإستهداف مسيرات الدعم السريع العابرة للدول وهذه العمليات معمولة باللمبات المحمولة".

واختتم تغريدته :"على العالم يجب ألا يسمح لهؤلاء الارهابيين التمادى فى القتل".