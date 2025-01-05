شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصليب الأحمر: الاحتياجات الإنسانية في لبنان "هائلة" والان مع تفاصيل الخبر

زارت ميريانا سبولياريك، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لبنان مؤكدة أنه لا تزال الاحتياجات الإنسانية هائلة في أعقاب التصعيد الأخير في الأعمال العدائية.

وقال الرئيس سبولياريتش: "لا يستطيع المدنيون تحمل انتهاء وقف إطلاق النار، مما قد يؤدي انزلاقهم مرة أخرى إلى قتال عنيف جلب المزيد من الموت والدمار. لافته الي أن الحفاظ على وقف إطلاق النار أمر ضروري لتمكين الأسر من العودة إلى ديارها وإعادة بناء حياتها، ووصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين"

ووفق الصليب الأحمر : يواجه لبنان تحديات إنسانية واسعة النطاق، حيث يؤدي الدمار الواسع النطاق إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية القائمة وأنه لا يزال الآلاف من النازحين يعانون من محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية وسبل العيش وتوجد هذه التحديات في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الظروف الكارثية في غزة والاحتياجات الكبيرة في سوريا، مما يفرض ضغوطًا على قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة.

وقالت سبولياريتش: "كان من الممكن التخفيف بشكل كبير من حجم الدمار والاحتياجات الإنسانية الهائلة في لبنان مشددة علي حماية المدنيين وضمان وصولهم إلى المساعدات الإنسانية".