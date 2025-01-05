شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في ميثلون جنوب جنين

وأفادت تقارير إخبارية بأن قوات الاحتلال تحاصر منزلا في المنطقة الشرقية من بلدة ميثلون جنوبي جنين بالضفة الغربية.

وفي سياق آخر، أمرت محكمة برازيلية السبت بفتح تحقيق فى جرائم حرب تنسب لسائح إسرائيلى يزور البلاد كان قد خدم فى صفوف جيش الاحتلال الذى ينفذ حاليا حرب إبادة فى غزة، وفقا لما نشرته مواقع برازيلية.

وجاء أمر المحكمة بعد دعوى رفعتها مؤسسة "هند رجب" الأسبوع الماضى اتهمت فيها السائح بتنفيذ جرائم حرب فى قطاع غزة حيث كان يخدم فى صفوف جيش الاحتلال، ودعمت المؤسسة الدعوى بدلائل ومقاطع مصورة من مواقع التواصل الإجتماعى للسائح أثناء تنفيذه عمليات هدم لمنازل المدنيين فى قطاع غزة.

وطالبت مؤسسة "هند رجب" بالحبس الفورى للمتهم نظرا لقدرته على الهرب أو الانتقال من البرازيل أو تخريب الأدلة التى تفيد تورطه فى جرائم الحرب ضد المدنيين فى قطاع غزة.

ومؤسسة "هند رجب" هى مؤسسة مدنية تعمل على مطاردة المتورطين فى جرائم الحرب فى قطاع غزة، وقد اتخذت اسم الطفة هند رجب التى قتلها الاحتلال الإسرائيلى بدم بارد فى يناير 2024 رغم أن عمرها لم يتخط 5 سنوات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد حذر جنوده من السفر إلى خارج إسرائيل نظرا لاحتمالية تعرضهم لمحاكمات تتهمهم بتنفيذ جرائم حرب ضد الإنسانية، خاصة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية فى نوفمبر الماضى مذكرتى اعتقال فى حقه وحق وزير دفاعه السابق يوآف جالانت.