شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل: جرافة إسرائيلية تدمر برج مراقبة للجيش اللبنانى بمنطقة اللبونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة إنها رصدت جرافة إسرائيلية تدمر برج مراقبة للجيش اللبناني في منطقة اللبونة الحدودية جنوبى لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وتواصل إسرائيل خروقاتها فى قرى وبلدات الجنوب اللبنانى، فى تحدٍ سافر للجنة الدولية التى تشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث وصل عدد الخروقات خلال 37 يومًا 353 خرقا، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، وفى سياق هذه الخروقات هدمت جرافات الجيش الإسرائيلى منازل فى عدد من أحياء بلدة الناقورة وسوتها بالأرض، الأمر الذى أبطأ دخول الجيش اللبنانى إلى البلدة.

كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلى، عدة غارات على جنوب لبنان، استهدفت مرتفعات الريحان، وجبل الزغرين، كما نفذ غارة أخرى استهدفت المنطقة الواقعة بين زحلتا وجباع، بقضاء جزين فى محافظة الجنوب.



كما أغار على منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح، بصاروخى جو - أرض، أحدث انفجارهما دويا تردد فى منطقتى إقليم التفاح والنبطية.