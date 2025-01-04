شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سورى: الحكومة تبسط سيطرتها على كامل المنافذ البرية على الحدود مع تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش عقد اجتماع بين رئاسة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع وفد من عدة جهات تابعة للحكومة التركية جرى فيه التنسيق لاستلام كافة المعابر فى ريف حلب الشمالى من قبل الحكومة السورية الجديدة (جرابلس - الراعى - باب السلامة - الحمام).

وأكد علوش في بيان مقتضب أنه اعتباراً من صباح اليوم السبت أصبحت هذه المعابر مع تركيا تدار من طرف الحكومة السورية الجديدة بشكل كامل.