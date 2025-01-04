شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعين الدكتور سعد مفتاح العكر قنصلا عاما في الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت السلطات الليبية قرارا بتعيين الدكتور سعد مفتاح العكر قنصلا عاما لدولة ليبيا فى محافظة الإسكندرية.

شغل الدكتور سعد مفتاح العكر عدة مناصب أبرزها، مدير الشؤون الإدارية والمالية باتحاد طالب ليبيا 2015/ 2016، ومستشار قانونى لرئيس مركز الخبرة القضائى والبحوث فرع طبرق عام 2017، عضو دائم للوفود الثقافية الليبية المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب منذ عام 2015، عميد كلية القانون بالجامعة المتحدة الليبية الاوروبية عام 2022، ومدير فرع مجلس الأمن القومى البطنان منذ عام 2023.

وحصل العكر على ليسانس قانون من جامعة عمر المختار عام 2011، دبلومة قانون دولى من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 2013، ماجيستير قانون دولى من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 2016.