شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث فتح: الانتهاكات الإسرائيلية أرهقت كاهل السياحة والقيادة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أياد أبوزنيط، أستاذ العلوم السياسية والمتحدث باسم فتح، أن الانتهاكات الإسرائيلية أرهقت كاهل السياحة الفلسطينية، والقيادة الفلسطينة والمواطن الفلطسيني، موضحا أن الموازنات المالية لفلسطين قليلة للغاية وهذه الانتهاكات عرقلت الحياة بشكل كبير.

أضاف «أبو زنيط» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الانتهاكات تسببت في زيادة التكاليف الفلسطينية المالية والإجتماعية وعرقلت النواحية السياسية، بحيث أي شئ يقدم في الساحة الفلسطينية لايكفي لا لإغاثة من منهم في غزة ولا لإيجاد فرص عمل لمن منهم في الضفة.

تابع المتحدث باسم فتح أن جيش الاحتلال الإسرائلي صعد الموضوع لأكثر واقتناصها للأموال الفلسطينية وسيطرتها عليها، وهذه السرقة عرقلت الموضوع المالي الفلسطيني أكثر وأكثر وارتفعت المستوى الفقري والبطالة بنسبة عالية للغاية، وزادت التعقيدات الإجتماعية وأصبحت غزة أكبر مكان فيه إناس مبتورين اليدين والرجلين وفيه ذوي إحتياجات خاصة.