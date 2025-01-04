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الخليج اليوم .. السعودية .. وصول الطائرة الإغاثية الخامسة إلى سوريا

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

وصلت إلى مطار دمشق الدولي بالجمهورية العربية السورية، الطائرة الإغاثية الخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق تحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.

 

إلى ذلك، قال مصدر سعودي إن الرياض ملتزمة برعاية السلام في سوريا، مؤكداً أن تعزيز الاستقرار فيها يمثل أولوية قصوى، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

 

كما أوضح أنه في هذه المرحلة الحرجة، ينصب تركيز على تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية إلى الشعب السوري، ولفت إلى أن السعودية تستكشف فرصاً لتوسيع نطاق المساعدة، بالتعاون مع شركاء إقليميين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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