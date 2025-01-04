الخليج اليوم .. مأساة لا توصف.. عشبة علاجية تقتل 4 من أسرة واحدة باليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في مأساة لا يتخيلها عقل، لقي مواطن يمني وزوجته وابنه وحفيده حتفهم، بعدما تناولوا على ما يبدو نبتة سامة شبيهة بأخرى شائعة في البلاد كعلاج شعبي.

فقد توفي عبد الله محمد سيف وزوجته وابنه وحفيده، فيما لا يزال طفل خامس بحالة حرجة في منطقة الحيمة بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، جراء تناولهم نبتة سامة تعرف شعبياً بـ"القبب" وهي شبيهة بشجرة "الصبِر" المُرَّة التي تستخدم كعلاج شعبي.

أتى ذلك، بعدما أقدم الضحايا على تعاطي القبب تحت تأثير عادة يتحدث عنها كبار السن في المنطقة من أن الصبار ذا المذاق المر يتحول إلى مذاق حلو في أول جمعة من شهر رجب، وفق ما أفادت مصادر محلية.

والقبب، نوع من الأشجار السامة، ويتجاوز طولها ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار في بعض المرتفعات الجبلية، في حين أن شجرة "الصبِر” لا يتجاوز ارتفاعها عن الأرض مترا تقريباً.