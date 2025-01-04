الخليج اليوم .. صعقوه بالكهرباء.. الشرطة الأميركية تعتقل بطلاً أولمبياً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت تقارير إعلامية أميركية أن العداء فريد كيرلي، بطل العالم ثلاث مرات، تم صعقه بصاعق كهربائي واعتقاله بعد مواجهة مع الشرطة في مدينة ميامي بيتش.

وتم نقل العداء البالغ من العمر 29 عاماً الحاصل على ميداليتين في الأولمبياد للمستشفى ثم سجن مقاطعة ميامي داد بعد الواقعة.

ونقلت وسائل الإعلام عن الشرطة قولها إن كيرلي اقترب من عناصر الشرطة التي كانت تجرى تحقيقاً وحاول الوصول إلى سيارته المتوقفة بالقرب من المكان. ورفض صاحب الميدالية البرونزية من باريس مغادرة المكان وأصبح أكثر عدوانية.

وتم السيطرة عليه بعد ذلك من قبل عدة رجال شرطة باستخدام جهاز صاعق كهربائي. يمكن مشاهدة الاشتباك في الفيديو المأخوذ من كاميرا الجسد الخاصة بأحد رجال الشرطة.

وانتقد ريتشارد إل. كوبر، محامي كيرلي، رد الفعل المبالغ فيه من جانب رجال الشرطة.

ونقلت شبكة "سي بي اس" تصريحات له قال فيها: يمكنني القول إن السيد كيرلي رياضي حطم الأرقام القياسية ومَثَّل وطننا بكل فخر ونجاح في الأولمبياد عدة مرات. هذه التهم غير صحيحة وتظهر الولاية البوليسية القمعية التي أصبحت عليها ميامي بيتش.

ومن المقرر إطلاق سراح كيرلي من الحجز يوم السبت.