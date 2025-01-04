الخليج اليوم .. الحوثي: استهدفنا محطة كهرباء وموقعاً عسكرياً في إسرائيل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت جماعة الحوثي أنها نفذت عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت محطة الكهرباء شرقي منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأفاد المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، اليوم الجمعة، أن العملية الثانية نفذتها طائرة مسيّرة، واستهدفت هدفاً عسكرياً في يافا.

من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم بأنه أسقط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، بعد ساعات من اعتراضه صاروخا أطلقه الحوثيون واستهدف القدس ووسط إسرائيل.

وأضاف الجيش أنه تم اعتراض المسيرة قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية. ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفاد مراسل العربية/الحدث بدوي انفجارات في محيط القدس نتيجة محاولات اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن.

كما أضاف أن أجزاء من الصاروخ سقطت في منطقة موديعين قرب القدس.

غارات إسرائيلية

ومنذ أشهر عدة، دأبت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً على التأكيد أنها ماضية في التصدي لإسرائيل، حتى إيقاف الحرب على قطاع غزة، على الرغم من التهديدات الإسرائيلية.

إذ عمدت على مدار العام الماضي إلى إطلاق صواريخ ومسيرات مفخخة باتجاه إسرائيل، إلا أنها لم تؤد غالباً إلى أضرار كبيرة.

فيما رد الطيران الإسرائيلي بقصف عدة مواقع في اليمن، قائلا إنها مستودعات للحوثيين.

وكانت عشرات المقاتلات الإسرائيلية شنت في 18 ديسمبر الماضي 02024)، 16 غارة على عدة مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء، فضلا عن الحديدة المطلة على البحر الأحمر، خاصة ميناءي الصليف، ورأس عيسى النفطي، الذي قصفته إسرائيل أواخر سبتمبر الماضي أيضا.

كذلك استهدفت أربع غارات، مناطق متفرقة في مديرية الصليف شمالي الحديدة.

من الغارات الإسرائيلية على مواقع الحوثي في اليمن - فرانس برس

من الغارات الإسرائيلية على مواقع الحوثي في اليمن - فرانس برس

"الذراع الوحيدة"

فيما توعدت إسرائيل الحوثيين على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتحركات مقبلة، معتبرا أن الجماعة اليمنية باتت "الذراع الوحيدة في محور إيران التي لم تختبر بعد القوة الإسرائيلية".

بدوره، وجه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، تهديداً مماثلاً للجماعة المدعومة إيرانيا، قائلا "على الحوثيين معرفة أن يدنا الطويلة ستصل إليهم".

ومنذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي (2023)، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل، واستهدفوا عشرات سفن الشحن أيضا في البحر الأحمر، "إسنادا لغزة".

إلا أن بعض المراقبين رأوا أن إسرائيل باتت بعد قضائها على قدرات كبيرة لدى حزب الله في لبنان، فضلا عن حماس، أكثر استعدادا وتصميماً على ضرب الحوثيين.