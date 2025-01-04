شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث بابا الفاتيكان يدشن كنيسة المعمودية في الأردن الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرسي الرسولي "حاضرة الفاتيكان" أنّ قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عيّن أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، مبعوثًا بابويًا باسمه لتدشين كنيسة المعمودية في الأردن يوم الجمعة المقبل.

وقال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام بالأردن، الأب رفعت بدر، إن بارولين سيترأس يوم الجمعة المقبل في موقع المغطس احتفالات اليوبيل الفضي للحج إلى موقع المعمودية، احتفالًا بمرور 25 عامًا على بدء الحج السنوي.

وأضاف بدر، في تصريح صحفي اليوم السبت، أنه سيتم خلال القداس تدشين الكنيسة الكبرى لمعمودية السيد المسيح على ضفة نهر الأردن الشرقية، التي وضع حجر الأساس لها قداسة البابا الراحل بندكتس السادس عشر في 10 مايو عام 2009.

وأكد بدر أهمية هذا الحدث الكبير، مشيرًا في هذا الإطار إلى دعوة بطريرك القدس للاتين ورئيس مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، جميع الكنائس اللاتينية والكاثوليكية إلى المشاركة في القداس الاحتفالي الكبير.

ولفت بدر إلى الترتيبات والاستعدادات التي اتخذها المركز الكاثوليكي للدراسات بالتعاون مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية للتغطية الإعلامية المناسبة لهذا الحدث الكبير والهام.

واستذكر بيان المركز الكاثوليكي كلمة البابا بندكتس عند وضع حجر الأساس للكنيسة، والتي أكد فيها أهمية ذكرى عماد المسيح في هذا المكان، وما شكله الأردن عبر القرون كمقصد للحج المسيحي.

وذكّر الأب بدر بأنّ بناء الكنيسة قد تمّ بإشراف مباشر وتبرّع سخي من فارس القبر المقدس السيّد نديم معشر، وذلك وفاءً لروح ابنه أيمن الذي قضى بحادث سير في المنطقة المجاورة للمغطس.