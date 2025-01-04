شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطيني يدعو لوقف جرائم إسرائيل بحق أسرى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس اليوم (السبت) أن حكومة الاحتلال ما زالت تمارس جريمة الإخفاء القسري بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، مستنكرا بشدة عملية اعتقال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان دون إبداء أي معلومات تفيد بمكان احتجازه.

وقال فارس، في مداخلة خاصة مع قناة (الحرة) الإخبارية، :"إن إسرائيل تمارس منذ بداية العدوان أبشع الجرائم بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة من بينهم الدكتور حسام أبو صفية الذي اعتقل مؤخرا بشكل قسري"، مشيرا إلى رفض إسرائيل القاطع القيام بزيارة أي أسير في سجونها الا بعد مرور 3 أشهر على اعتقاله.

وشدد المسؤول الفلسطيني على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل الضغط على إسرائيل للاطمئنان على الكوادر الطبية التي اعتقلت مؤخرا من مستشفى كمال عدوان منهم الدكتور حسام أبو صفية، نافيا وجود أي معلومات موثقة تفيد بمكان احتجازهم ، ولكن التقديرات تشير إلى أنهم معتقلين في سجن "شيكما عسقلان" والذي يعرف بسمعته السيئة نتيجة ما يشهده من ممارسات تعذيب وحشي وقتل وترهيب تستهدف المعتقلين الفلسطينيين.

وأشار إلى اعتقال إسرائيل أكثر من 4 آلاف فلسطيني منذ بداية العدوان على غزة، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي للعمل على وقف جرائم الاحتلال بحق أسرى غزة.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد دعا في وقت سابق إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، والذي اعتقل أثناء مداهمة القوات الإسرائيلية للمنشأة مؤخرا، مستنكرا استخدام القوة العسكرية ضد المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة.