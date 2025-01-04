شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لجباليا ودير البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم/السبت/، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين عند دوار الحلبي في جباليا البلد، إضافة إلى استشهاد آخر وإصابة عدة مواطنين آخرين في استهداف طائرة "كواد كابتر" مجموعة من الفلسطينيين في محيط مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمال القطاع.



كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لمركبة مدنية على شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح، فيما أصيب عدد من المواطنين في قصف شنته مدفعية الاحتلال على محيط مدرسة بنات الصبرة جنوبي مدينة غزة، بينما أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة نيرانها على منطقة شارع أحمد ياسين غرب مدينة غزة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 45 ألفا و717 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108 آلاف و856 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.