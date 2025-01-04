شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دمشق الدولى يبدأ تسيير الرحلات الدولية الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، أشهد الصليبي، السبت، عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، بداية من الثلاثاء.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا): "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".