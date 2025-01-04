اخبار الخليج

مطار دمشق الدولى يبدأ تسيير الرحلات الدولية الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دمشق الدولى يبدأ تسيير الرحلات الدولية الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، أشهد الصليبي، السبت، عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، بداية من الثلاثاء.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا): "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements