شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى الهلال الأحمر في غزة: خروج جميع مستشفيات شمال القطاع من الخدمة نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير مستشفى الهلال الأحمر في غزة الدكتور بشار مراد، اليوم السبت، خروج جميع مستشفيات شمال قطاع غزة من الخدمة بشكل نهائي، وتوقف كامل لجميع الخدمات الطبية في شمال القطاع.

وقال مراد - خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية " - "إن هناك تصعيدا خطيرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث تم إحراق مستشفى كمال عدوان وإخراجها عن الخدمة، والتي تعتبر المستشفى الأكبر في شمال القطاع".. مؤكدا توقف جميع الخدمات الصحية في شمال غزة وأهمها الإسعاف والطوارئ وتوقف كل عيادات الرعاية الأولية.

وأضاف أن محافظة رفح تعرضت أيضا إلى اجتياح كامل وصدرت أوامر بإخلاء المستشفيات وتوقف خدمات الرعاية الصحية في جميع المستشفيات بناء على أوامر قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المدينة من مقدمي الخدمات الصحية والجرحى أيضا، كما تم استهداف سيارات الإسعاف في حال دخولها المحافظة.

وأشار إلى خروج حوالي 26 مستشفى من الخدمة الصحية بالكامل، وهناك بعض المستشفيات تعمل بصورة جزئية يصل عددها حوالي 12 مستشفى ولا تلبي احتياجات المصابين والشهداء الذين يصلون يوميا.

وأوضح مدير مستشفى الهلال الأحمر في غزة أنه تم تدمير البنية التحتية للمستشفيات التي تعمل بشكل جزئي، ولا تقدم إلا خدمة انقاذ حياة.. مشيرا إلى وجود حوالي 25 ألف مريض يحتاجون إلى مراكز طبية متقدمة وتم تحويلهم إلى الخارج، ولكن لا يستطيعون الخروج من القطاع؛ بسبب المعوقات التي تضعها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت مراد إلى أن خدمات أمراض السرطان توقفت تماما، كما توقفت خدمات جراحة القلب وزراعة المفاصل وبعض الجراحات.. موضحا أن أهالي غزة بين شقى رحى أما القتل بآلة الاحتلال الإسرائيلي أو الموت لعدم توفر الأدوية والخدمات الصحية.