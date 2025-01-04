شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تصف سريان تشريع الكنيست ضد الأونروا بالمعاناة هائلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن وكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين "الأونروا" هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية، ونحن نعتقد أنها لا يمكن استبدالها مضيفا أن انهيار عملياتها في حال سريان هذا التشريع سيؤدي إلى معاناة هائلة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من صعوبات بالغة".

وذكر المتحدث الأممي أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش أوضح بشكل واضح أنه إذا كانت الأونروا غير قادرة على القيام بالمهام الموكلة إليها، فإن "إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ستضطر إلى تحمل هذه المسؤوليات" بموجب القانون الدولي.

ومن جانبه قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن الأونروا ملتزمة بالبقاء وتقديم الخدمات، مؤكدا أنها كانت بمثابة شريان حياة لمليوني شخص منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة قبل ما يقرب من 16 شهرا

وأكد المفوض الأممي إن مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين يعيشون في ملاجئ الأونروا في غزة اليوم، وتلقى ما يقرب من مليوني شخص مساعدات غذائية من الوكالة مشيرا إلى حملة التطعيم التي نفذتها الوكالة تم فيها تطعيم 560 ألف طفل تحت سن العاشرة ضد شلل الأطفال.

وأضاف المفوض الأممي إن فرق الأونروا وصلت إلى 18 ألف طفل من خلال أنشطة تعليمية منذ الصيف، وأكد أن إعادة الأطفال إلى بيئة تعليمية، "بدلا من إبقائهم بين الأنقاض، يجب أن تكون على رأس أولوياتنا،" حيث كانت الوكالة توفر التعليم لأكثر من 300 ألف طفل في القطاع قبل الحرب مضيفا أن هناك أكثر من 50 ألف فتاة وفتى مسجلون في مدارس الأونروا، وتوفر الوكالة الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية لنصف مليون لاجئ فلسطيني.

وقال مفوض عام الأونروا: "لا توجد وكالة أممية أخرى تقوم بمثل هذا العمل ولا يمكن استبدال الأونروا إلا من خلال دولة فلسطينية فاعلة تعالج محنة اللاجئين الفلسطينيين.