شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمات الأهلية الفلسطينية: نعول على جهود الوساطة المصرية لوقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم /السبت/، أن الشعب الفلسطيني يعول بشدة على جهود الوساطة المصرية من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن يتوقف هذا التصعيد الإسرائيلي فورا.

وقال الشوا ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (النيل للأخبار) ـ :" إننا نتابع بتقدير الجهود المصرية على كافة المستويات سواء الدبلوماسية والسياسية وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يقدر هذا التضامن خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها حاليا".

وأضاف أن الكارثة الإنسانية ممتدة منذ أكثر من 14 شهرا حتى الآن في ظل استمرار تعنت دولة الاحتلال الإسرائيلي واستمرارها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة بشكل خاص في مختلف أنحاء قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وتتهرب من مسؤولياتها كقوة احتلال في توفير أسس مقومات الحياة وفي مقدمتها الخدمات الصحية والغذائية بل تفرض قيودا مشددة على دخول هذه المواد.

وأكد الشوا، أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في تعميق الأزمة الإنسانية بكافة مستوياتها من خلال تواصل التدمير الممنهج للبنى التحتية، موضحا أن أكثر من 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة بسبب استمرار الاستهدافات الإسرائيلية.

ولفت إلى عدم وجود أية تحركات جدية من قبل المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على تلك الجرائم، مبينا أن الاحتلال يواصل خططه لأن تصبح غزة منطقة غير قابلة للعيش لعشر سنوات قادمة.