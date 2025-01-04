شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: لن نسمح باستخدام أراضينا منطلقاً للعدوان على جيرانينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، التزام بلاده بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقا للعدوان على أي من جيرانه.

وقال رشيد - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن العراق واجه الكثير من التحديات والصعوبات حتى تجاوز الكثير وتضافرت الجهود في عملية البناء وفي دحر الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز وحدة العراقيين وتغليب المصالح الوطنية العليا، وتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد بكل أشكاله.

وأضاف أن العراق ما زال أمامه الكثير خصوصاً في هذه الظروف الإقليمية التي تهدد جميع دول المنطقة، مؤكدا حرص بلاده على أن تتجاوز آثارها من خلال الحوار والتفاهم.