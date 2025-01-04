شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "الهلال الأحمر" فى غزة: الاحتلال أخرج 26 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالسبت، 04 يناير 2025 12:12 م
قال مدير مستشفى الهلال الأحمر في غزة للقاهرة الإخبارية، إن الاحتلال أخرج 26 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل من أصل 38.
وأضاف: "الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات والمراكز الطبية بالقطاع".
استُشهِد 11 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي، استهدف منزلًا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة (شمالي القطاع).
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا لعائلة سمارة بحي الشجاعية شرقي غزة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنًا وإصابة آخرين".
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