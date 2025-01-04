شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة الدولية: تأثير مدمر للشتاء على النازحين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعربت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء التأثير المدمر للأمطار الشتوية ودرجات الحرارة المتجمدة على النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تضيف إلى الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع.

وقالت المنظمة الأممية إن الأمطار الغزيرة والفيضانات غمرت مواقع النزوح والملاجئ المؤقتة في أنحاء قطاع غزة، مما عرض الأسر لظروف قاسية فيما تكافح لإصلاح الخيام التالفة بعد أشهر من الاستخدام.

وشددت المنظمة الدولية للهجرة على أن الوفيات بسبب الشتاء يمكن تفاديها، وقالت إنها سلمت ما يقرب من 180 ألف عنصر من الامدادات ولديها أكثر من 1.5 مليون وحدة من الإمدادات الشتوية الأخرى جاهزة في المستودعات ونقاط الدخول، لافته الي أن القيود الشديدة على الوصول تمنعها من الوصول إلى المحتاجين.

وكررت المنظمة دعوتها العاجلة لوقف إطلاق النار لتمكين التسليم الآمن والفوري للمساعدات المنقذة للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

كما جددت دعوتها لجميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين، والسماح بالوصول الإنساني الآمن والسريع.

وقالت الوكالة الأممية في تقريرها: "إن سكان غزة يستحقون الأمان والمأوى والكرامة أن تقف المنظمة الدولية للهجرة على أهبة الاستعداد لحشد المساعدات ودعم المجتمعات النازحة، ولكن يجب إتاحة الوصول الإنساني لجعل هذا ممكنا".

وقالت المديرة العامة للهجرة الدولية إيمي بوب إن عددا من الأشخاص يتعرضون للخطر، بما في ذلك سبعة أطفال رضع على الأقل لقوا حتفهم بسبب انخفاض حرارة أجسامها، لافته الي أن هذه الوفيات المأساوية تؤكد الحاجة الملحة لوصول سكان غزة إلى المأوى وغيره من المساعدات على الفور.