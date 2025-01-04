شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة الدولية: 124 ألف نازح و4 آلاف شخص فى المأوى الجماعى بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

قدرت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 124 ألف شخص ما زالوا نازحين، بينما لا يزال أكثر من أربعة آلاف شخص في المأوي الجماعية، فيما واصلت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لأولئك الذين ما زالوا نازحين أو يعودون إلى مجتمعاتهم بعد وقف الأعمال العدائية في لبنان.

فيما أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنه وفقا للسلطات المحلية وصل 90 ألف شخص، بما في ذلك 20 ألف مواطن لبناني، إلى الهرمل شمال شرق لبنان من سوريا، "ومن بين هؤلاء، يعيش أكثر من 39 ألفا في 175 موقعا جماعيا وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة".

من جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي إنه وصل إلى 750 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد نزحوا بسبب القتال في عام 2024 بوجبات ساخنة وإمدادات غذائية ومساعدات نقدية.

وأكد البرنامج أنه يقوم حاليا بتخزين الإمدادات الغذائية في أقرب مكان ممكن من المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك على سبيل المثال استئجار مستودع في البقاع لضمان الوصول خلال ثلوج الشتاء.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه سهل 17 قافلة مشتركة بين الوكالات لتوصيل المساعدات الإنسانية الحيوية للأسر المتضررة من النزاع منذ 23 سبتمبر.