الخليج اليوم .. تأكيد قطري على استمرار دعم سوريا في المجالات كافة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أجرى وزير الدولة في وزارة الخارجية القطري، الدكتور محمد الخليفي، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني.

وجرى في أثناء الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، وجهود المساعدات الإنسانية القطرية لإغاثة الأشقاء في سوريا.

وأعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية في الاتصال عن استمرار دعم دولة قطر لسوريا في كل المجالات، خاصة الإنسانية والتنموية لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.