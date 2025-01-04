اخبار الخليج

الخليج اليوم .. تأكيد قطري على استمرار دعم سوريا في المجالات كافة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أجرى وزير الدولة في وزارة الخارجية القطري، الدكتور محمد الخليفي، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني.

 

وجرى في أثناء الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، وجهود المساعدات الإنسانية القطرية لإغاثة الأشقاء في سوريا.

 

وأعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية في الاتصال عن استمرار دعم دولة قطر لسوريا في كل المجالات، خاصة الإنسانية والتنموية لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا