الخليج اليوم .. الشيباني: السعودية أكدت استعدادها لدعم وحدة سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقب زيارة الوفد السوري للسعودية، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، إن المملكة أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها.

وعبر في منشورات نشرها عبر صفحته على منصة "إكس"، عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.

وتابع "عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية".

وأضاف "بدورها عبرت المملكة العربية السعودية عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها".

وأمس الخميس، عقد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين في الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة.

ووصف وزير الدفاع اللقاء بـ"المثمر" عبر حسابه على منصة "إكس"، إذ بحث في أثناء الاجتماع مستجدات الأوضاع في سوريا، فضلاً عن سبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

وكانت السعودية قد وجهت دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري لزيارة المملكة، وتأتي الزيارة بعد أقل من شهر على الإطاحة ببشار الأسد من السلطة على يد فصائل في الثامن من ديسمبر.

كما كان وفد حكومي سعودي رفيع المستوى زار دمشق نهاية الشهر الماضي، حيث التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في إطار جهود لتعزيز التعاون الإنساني بين البلدين.