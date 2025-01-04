شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البرية العراقي: قضينا على تواجد الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد القوات البرية العراقي الفريق الركن قاسم محمد المحمدي، أن عمليات مطاردة الجماعات الإرهابية مستمرة من منطقة نائية إلى أخرى خصوصاً في سلسلة جبال حمرين ومنطقة الصحراء الغربية.

وقال المحمدي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت - "إن القوات الأمنية العراقية نجحت في القضاء بشكل كامل على الجماعات الإرهابية المتواجدة في منطقة وادي الثرثار من خلال عمليات التفتيش المستمرة المدعومة بالضربات الجوية".

وأضاف أن "العناصر الإرهابية تستغل الطبيعة الجغرافية الصعبة في مناطق وادي الشاي والكعرة لتوفر لها ملاذات آمنة تختبئ فيها، إلا أن التعقب المستمر وعمليات الرصد الجوي وتسديد ضربات جوية أفقدها القدرة على التواجد بأعداد كبيرة وقلل بشكل كبير من حجم الخطر الذي تمثله".